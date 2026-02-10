Quello di Chiara Poggi è un delitto su commissione lei stava scoprendo l’arcano Ad Alberto Stasi avevano promesso l’impunità | così Lovati Brindani | Favola poco credibile

La vicenda di Chiara Poggi torna a far parlare, questa volta con nuove accuse di delitto su commissione. Chiara stava scoprendo qualcosa di grosso, e secondo alcuni, Alberto Stasi avrebbe ricevuto promesse di impunità. I commenti dei legali non si fanno attendere: Lovati definisce il caso come un delitto su commissione, mentre Brindani lo descrive come una favola poco credibile. Nel frattempo, emerge anche la frase di un testimone che sembra indicare una possibile svolta, con l’idea che qualcosa potrebbe ancora saltare fuori, come un coniglio bi

“Avevo detto che dopo l’incidente probatorio saremmo andati in letargo. A meno che non salta fuori quello là, il coniglio bianco. Chi è? Un pentito”. A dirlo è Massimo Lovati, l’ex avvocato di Andrea Sempio, che a Lo Stato delle Cose rompe il silenzio e torna a parlare del caso Garlasco dopo mesi di assenza. Il legale, che è stato sollevato dal suo incarico dal 37enne accusato dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, racconta il suo punto di vista rispondendo alle domande del conduttore, Massimo Giletti, e della giornalista Ilenia Petracalvina. Come era già accaduto nelle sue ultime apparizioni televisive, Lovati torna a parlare di un presunto complotto che lega una ipotizzata criminalità organizzata e l’omicidio della 26enne di Garlasco: “È stato un sicario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel contesto delle indagini sul delitto di Garlasco, sono stati resi noti messaggi inediti di Chiara Poggi rivolti ad Alberto Stasi.

La famiglia di Chiara Poggi presenta una nuova analisi informatica che mette in discussione le recenti ricostruzioni sul caso Garlasco.

GARLASCO: IL VIDEO SEGRETO SUL PC DI CHIARA POGGI CHE SCAGIONA ALBERTO STASI. LA VERITÀ MAI DETTA

Argomenti discussi: Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Gli indizi su Sempio nel pc della Poggi; Garlasco, la Procura di Pavia rianalizza i pc di Stasi e Poggi: spiraglio per la revisione del processo; Caso Garlasco, quella pozza sangue sul gradino, secondo la nuova consulenza Impossibile da evitare.

