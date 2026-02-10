Il Comitato per S.Concordio e gli Amici del Porto della Formica si oppongono alla nuova rotatoria prevista all’angolo tra via Formica e via Consani. Le due associazioni hanno inviato osservazioni ufficiali, chiedendo di abbandonare il progetto. Ritengono che questa modifica peggiorerà la viabilità e la qualità della vita nel quartiere.

Il Comitato per S.Concordio e gli Amici del Porto della Formica hanno presentato una serie di osservazioni alla Variante che consente di realizzare la rotatoria all’angolo tra via Formica e via Consani: lo annunciano in una nota le due realtà di quartiere che chiedono l’abbandono del progetto, giudicato peggiorativo per le condizioni di viabilità e vivibilità. "Non risolve il problema del traffico pesante di attraversamento tra l’autostrada e la zona industriale – si legge in una nota –, anzi lo agevola, senza valutare alcuna soluzione alternativa. Non è più tollerabile infatti che i veicoli pesanti diretti verso la zona industriale siano costretti a passare da via Formica, Consani e Squaglia, provocando con le loro vibrazioni lesioni nelle case, inquinamento, puzza e pericolo per la sicurezza degli utenti più deboli della strada: la zona industriale va dotata di un collegamento diretto con l’autostrada, con la quale confina, e basterebbe una semplice uscita solo camionabile, anche senza casello, in modo da bypassare completamente il quartiere di San Concordio ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Quella nuova rotatoria non è fattibile“

La nuova rotatoria davanti all'ospedale Profili sta generando discussioni, con polemiche riguardanti l'abbattimento di alberi e la riduzione del parco.

Una nuova rotatoria sta per essere realizzata sulla Flaminia Vecchia, in via Falminia Vecchia vicino a villa Redenta.

