La diplomatica delle Nazioni Unite, Francesca Albanese, ha appena lanciato un avvertimento chiaro: l’umanità si trova di fronte a un nemico comune. Lo ha detto durante un’intervista a Al Jazeera, dove ha riunito le sue parole con quelle di Khaled Mashaal di Hamas e del ministro iraniano degli Esteri Abbas Araghchi. La sua

L'umanità, ci ha detto Francesca Albanese, adesso ha un nemico comune. Si, secondo la rapporteur delle Nazioni Unite, il mondo deve unirsi in una battaglia che ci ha descritto dai microfoni di Al Jazeera parlando insieme a due degni compari, il leader di Hamas Khaled Mashaal e il ministro egli esteri iraniano Abbas Araghchi. Un setting adatto a fiancheggiare la lezione della funzionaria, che qui immaginiamo rivolta alla piazza dei pro Pal di cui forse cerca i voti per una carriera politica, quando finalmente l'Onu si deciderà a dismetterne la ripugnante violenta ignoranza. "Dunque, cari ragazzi, vi insegnerò oggi chi è il nemico dell'umanità che dobbiamo tutti insieme eliminare senza pietà: è Israele, lo stato degli ebrei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quella "lezioncina" della Albanese

