Da vent’anni, Khalid bin Talal al-Saud cerca di svegliare suo figlio al-Walid, noto come “il principe addormentato”. La sua famiglia vive in un silenzio teso, sperando che il giovane possa un giorno riprendersi dalla condizione che lo tiene lontano dal mondo. La vicenda, che coinvolge un nome importante dell’Arabia Saudita, resta avvolta nel mistero e nella speranza.

Per vent’anni il principe saudita Khalid bin Talal al-Saud ha sperato in un lieto fine per suo figlio maggiore, al-Walid, da tutti conosciuto come “il principe addormentato”. Il 64enne Khalid ha pubblicato molti post, divenuti virali, sul dramma vissuto insieme a tutta la sua famiglia. Quella di al-Walid, infatti, è la storia di un ragazzo la cui esistenza è stata interrotta improvvisamente, sospesa tra la vita e la morte, tra la speranza e l’illusione. Una vicenda per certi versi misteriosa, su cui si sono concentrati i media di tutto il globo e, purtroppo, anche qualche fake news, fino all’epilogo della scorsa estate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quel mistero del "principe addormentato" d’Arabia Saudita

Il principe William è atterrato lunedì in Arabia Saudita per una visita di tre giorni.

