Quasi 200mila euro incassati con dichiarazioni false | denunciati nove furbetti del Reddito di cittadinanza

Nei giorni scorsi i Finanzieri di Luino hanno scoperto nove persone che hanno incassato quasi 200mila euro di Reddito di Cittadinanza con dichiarazioni false. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno controllato i beneficiari e hanno scoperto che alcuni avevano omesso informazioni importanti, permettendo loro di ottenere il sussidio senza averne diritto. Ora rischiano di perdere i soldi e di essere denunciati per truffa.

Luino (Varese), 10 febbraio 2026 – Nei giorni scorsi i Finanzieri della Compagnia di Luino hanno concluso una serie di controlli su quanti hanno percepito il Reddito di Cittadinanza, il sostegno economico adottato dal Governo Conte nel 2019 per combattere la povertà durante la pandemia da Covid. Questi controlli hanno portato alla denuncia di nove soggetti per indebite percezioni complessivamente superiori a 175.000 euro. I nove denunciati sono residenti nell’ Alto Varesotto , che a partire dal 2019 avevano presentato istanza per ottenere il contributo finalizzato a integrare il reddito familiare e a sostenere le spese legate alla locazione dell’abitazione principale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Nei giorni scorsi, i Finanzieri di Luino hanno smascherato una trentina di persone che hanno dichiarato il falso per ottenere il Reddito di Cittadinanza.

