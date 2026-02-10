Quarant’anni dopo l’inizio del Maxiprocesso Palermo è una città diversa e più consapevole

Quarant’anni dopo l’inizio del Maxiprocesso, Palermo si trova a un punto di svolta. La città è cambiata e le ferite del passato sono ancora visibili, ma c’è anche una maggiore consapevolezza. I ricordi delle stragi e dei delitti eccellenti restano vivi nelle menti dei cittadini, che ogni anno ricordano quei momenti drammatici. La città, che ha vissuto pochi momenti di gioia, si misura con il peso di un passato che ha segnato intere generazioni.

In una città con pochi momenti di gioia il tempo del ricordo viene scandito, almeno nel Novecento, dal calendario delle stragi, dei delitti eccellenti e degli anniversari dei processi. Anzi del processo. Perché quello iniziato il 10 febbraio 1986 non era un processo ma il processo. Anzi il maxi. Il più grande procedimento penale mai celebrato contro la mafia. Il primo che i magistrati poterono affrontare con una consapevolezza sulle strutture, le pratiche, la conoscenza delle regole di Cosa Nostra. Il 10 febbraio 1986, anche per questo motivo, segnò un prima e un dopo. Non si giudicavano solo i 475 imputati, il maxi andava oltre.

