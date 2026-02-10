quanto sono frequenti gli assalti ai portavalori

Questa mattina in Puglia è stato messo a segno l’ennesimo assalto a un portavalori. I ladri hanno agito di prima mattina, come spesso succede, e anche questa volta sono riusciti a portare via un grosso bottino. La polizia sta indagando, ma i colpi sembrano diventati una costante negli ultimi anni nella regione.

Martedì mattina sulla superstrada 613 che collega Brindisi e Lecce, in Puglia, all’altezza dello svincolo per la frazione di Tuturano, un gruppo di persone armate ha assaltato un furgone portavalori. La scena è stata ripresa da un camionista che stava passando nella corsia di marcia opposta: nel video si vedono almeno sei assaltatori con in mano armi e fucili. Alcuni sono vestiti di nero, altri indossano tute bianche e passamontagna. Si vede anche il momento dell’esplosione del furgone portavalori. Il gruppo era arrivato sulla superstrada fingendosi parte della scorta della polizia che accompagnava il furgone, a bordo di alcune auto con lampeggiante blu. 🔗 Leggi su Ilpost.it

