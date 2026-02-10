Oggi in Italia il costo dell’energia elettrica nel mercato libero si aggira intorno a un prezzo che riflette il valore del PUN, il Prezzo Unico Nazionale. Questo prezzo rappresenta il costo all’ingrosso dell’energia e viene aggiornato regolarmente. Chi acquista energia sul mercato si trova di fronte a tariffe che cambiano di giorno in giorno, influenzate dalla domanda e dall’offerta. È una situazione che interessa sia le famiglie che le imprese, con effetti concreti sulle bollette.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per la compravendita di energia sulla Borsa Elettrica e costituisce la base di partenza per la formazione delle tariffe offerte ai clienti finali nel mercato libero. Analizzando i dati più recenti, il PUN medio di Febbraio 2026 si attesta su valori compresi tra 0,13 €kWh e 0,17 €kWh (convertendo da euroMWh a eurokWh, ovvero dividendo per 1.000). Ad esempio, il prezzo del 10 Febbraio 2026 è stato di 0,128 €kWh, mentre nei giorni precedenti e successivi si sono registrati valori tra 0,125 €kWh e 0,149 €kWh. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?

