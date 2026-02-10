Quanto costa costruire un telefono cellulare?

La domanda di telefoni e dispositivi elettronici è salita molto negli ultimi anni. Più persone vogliono smartphone, televisioni, computer e tablet, e di conseguenza anche la richiesta di materiali per produrli cresce. Chi si chiede quanto si spende per costruire un telefono, si rende conto che dietro a ogni dispositivo ci sono tanti componenti e costi nascosti. La produzione di uno smartphone, infatti, coinvolge molte materie prime e processi complessi, che si traducono in un prezzo finale spesso difficile da stimare con precisione.

La richiesta di dispositivi elettronici come smartphone, televisioni, computer e tablet è aumentata molto nel corso degli anni e con essa anche quella di materiali per costruirli. Per trovare i minerali necessari sono impiegati i minori: attualmente si contano circa 40.000 ragazzini con un'età compresa tra 7 e 17 anni. I bambini scavano tunnel con bastoni, strumenti rudimentali e, in alcuni casi, a mani nude. I minerali vengono raccolti anche in corsi d'acqua, spesso contaminati. Per questo lavoro che mette a rischio molte vite la paga è molto bassa: non più di due dollari al giorno per dodici ore in miniere piene di polveri tossiche causa di malattie polmonari e cardiovascolari.

