Quando una banale lite di quartiere si trasforma in calvario

Una semplice lite tra vicini a Fiumicino si è trasformata in un incubo. Franco, che vive nel quartiere, ha visto la situazione peggiorare settimana dopo settimana. Presunte minacce, pietre lanciate nel cortile e comportamenti persecutori hanno portato la paura tra i residenti. Ultimo episodio, il ritrovamento di lame vicino alla siepe che divide le proprietà, ha fatto scattare l’allarme e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Fiumicino, 9 febbraio 2026 – Un contenzioso di quartiere, nato attorno a opere contestate sul confine diventa per Franco, un residente, una sequenza di episodi descritti come sempre più gravi: presunte minacce, lanci di pietre, presunte condotte persecutorie e il ritrovamento di lame vicino alla siepe che divide due proprietà. La storia comincia come tante, con un confine. Una rete metallica, un muro, una siepe che separa due proprietà nella zona di Aranova. Secondo quanto risulta dagli atti, i rapporti si sarebbero incrinati nel tempo dopo il tentativo di realizzare opere edilizie che il residente dice di non aver autorizzato.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Fiumicino Lite Un banale raffreddore si trasforma in un incubo: 17enne operata d’urgenza per un’infezione che ha invaso il cervello No, caro Gravina: non è una banale lite di campo ad aver rovinato l’immagine del calcio italiano La recente lite tra Allegri e Oriali, avvenuta durante la semifinale di Supercoppa italiana, ha attirato l’attenzione mediatica, alimentando discussioni sulla tenuta del calcio italiano. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Fiumicino Lite Argomenti discussi: Rissa tra famiglie dopo la lite condominiale: padri, madri e figli si picchiano in strada. Quattro feriti e otto denunce. Il sospetto...; Lite per i soldi delle vacanze: a processo per tentato omicidio; Ragazzo picchia la compagna davanti al figlio di tre anni e le rompe la clavicola; La lite condominiale finisce in rissa tra famiglie: botte in strada tra padri, madri e figli. C'erano anche dei coltelli. Lite tra cani finisce in rissa tra padroni: uno lancia una bottiglia all’altro, ma sbaglia mira e prende l’auto dei carabinieriMantova – Una banale lite tra proprietari di cani si è trasformata in un episodio di violenza che ha coinvolto anche le forze dell’ordine. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Mantova, in via ... ilgiorno.it Lite tra colleghi finisce a coltellate: discutevano su una sosta per mangiareUna banale lite tra colleghi è degenerata, ieri 8 settembre a Benvento, quando un 56enne ha accoltellato un 20enne e ferito involontariamente un secondo collega che cercava di calmare gli animi. Il ... ilfattoquotidiano.it Leggo. . Far West a Mortise, frazione di Padova, dove nella mattina di lunedì 9 febbraio è scoppiata una rissa tra famiglie dopo quella che sembrava una banale lite condominiale: coinvolti due interi nuclei familiari, dieci persone tra padri, madri e figli, che tra s - facebook.com facebook

