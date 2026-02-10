Quando tornerà Roman Reigns | tutte le confermate

Nei prossimi giorni Roman Reigns tornerà a essere protagonista in diversi eventi WWE, avvicinandosi sempre di più a WrestleMania. La sua presenza si farà sentire in vari appuntamenti, e i fan sono in attesa di vedere come si svilupperanno le sue storyline prima dello showcase. La sua assenza si farà sentire, ma le conferme ufficiali indicano che presto tornerà in azione.

Lulteriori settimane di avvicinamento a WrestleMania vedranno Roman Reigns protagonista in diversi appuntamenti chiave della programmazione WWE, con la presenza confermata in tappe strategiche del percorso verso l'evento principale. Le indicazioni sono emerse da un poster ufficiale condiviso sui canali social e dall'ufficializzazione delle date che precederanno lo show dell'anno. La WWE ha pubblicato il calendario completo delle apparizioni di Roman Reigns, noto come Tribal Chief, lungo la Road to WrestleMania 42. Il poster rivelato poco prima della puntata di Raw elenca ogni tappa in cui Reigns sarà presente, inclusa la serata conclusiva prima di WrestleMania.

