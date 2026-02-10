Kevin De Bruyne potrebbe tornare in campo ad aprile. I tifosi belgi sperano che ricominci a giocare prima della fine del campionato con il Napoli, così da poter essere pronto per il ritiro con la nazionale belga in vista del Mondiale. La data esatta non è ancora ufficiale, ma il ritorno potrebbe arrivare proprio all’inizio del mese prossimo.

Quando torna Kevin De Bruyne? Probabilmente ad aprile, in tempo per completare il campionato con il Napoli e cominciare la preparazione mondiale con il Belgio. Se lo augura La Derniere Heure che ha dedicato all’attaccante belga un articolo che fa il punto sulla delicata situazione di De Bruyne “Lo si è visto con le stampelle a Sclessin, quando il Belgio ha battuto il Liechtenstein lo scorso novembre. Poi lo si è visto tutto sorridente a Middelkerke, alla cerimonia del Pallone d’Oro di quattro settimane fa. In compenso, Kevin De Bruyne non si vede su un campo da calcio dal 25 ottobre. E’ il giorno in cui il muscolo flessore della coscia destra ha ceduto”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Quando torna Kevin De Bruyne? In Belgio fanno il tifo per i primi di aprile: pensano al Mondiale

Approfondimenti su Kevin De Bruyne

A Napoli cresce l’attenzione su Kevin De Bruyne.

Kevin De Bruyne ha aggiornato sui suoi progressi, confermando che il recupero procede bene.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Kevin De Bruyne

Argomenti discussi: Fantacalcio Napoli, De Bruyne verso il rientro: ecco quando tornerà in campo; Rientro De Bruyne, in programma il ritorno a Napoli: la tabella di marcia; Infortunati Fantacalcio, asta di riparazione: quando tornano Vlahovic, De Bruyne, Dumfries, Zaccagni, Davis, Neres, Anguissa, Di Lorenzo, Kone, Calhanoglu, Barella, Zanoli, Belghali, Politano, Collocolo, Cuadrado, Camarda, Dovbyk, Diao, Folorunsho, Berish; De Bruyne torna a Napoli e mette nel mirino una data per il ritorno in campo.

Napoli, quando torna De Bruyne dall’infortunio: c’è la dataArrivano buone notizie dall'infermeria del Napoli in merito all'infortunio di De Bruyne. Stando a quanto trapelato nelle ultime ... fantamaster.it

Napoli, quando torna De Bruyne? Il punto sulle condizioni del belgaKevin De Bruyne tornerà a Napoli nei prossimi giorni, dove proverà ad accelerare i tempi di recupero dal suo infortunio. L’edizione odierna de Il Corriere Dello Sport si è soffermata sulle condizion ... gonfialarete.com

Il nuovo capitolo cinematografico di Made in Abyss svela il teaser e la finestra di lancio Kevin Penkin torna alle musiche, Masayuki Kojima guida il film d’apertura della trilogia in arrivo in autunno. #filmanime #Kadokawa #KinemaCitrus #MadeinAbyssMezamer - facebook.com facebook