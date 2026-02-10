Quando torna in gara Sofia Goggia alle Olimpiadi? Dopo aver conquistato il bronzo nella discesa libera, la campionessa azzurra si prepara per il superG, che si terrà subito dopo la combinata a squadre. L’attesa ora si concentra sul programma, con orario e tv, per seguire da vicino la sua prossima sfida sulla neve.

Sofia Goggia ha conquistato la medaglia di bronzo nella discesa libera che ha aperto il programma dello sci alpino femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e si è poi cimentata nella neonata combinata a squadre, dove è stata schierata in coppia con Lara Della Mea, specialista delle discipline tecniche. La fuoriclasse bergamasca è uscita nel corso del quarto intermedio della discesa libera, cadendo dopo aver preso una linea non ottimale sullo Scarpadon e scivolando sul pendio con il fianco destro. Non ci sono state conseguenze fisiche per la 33enne, che si è prontamente rialzata ed è giunta sul traguardo alzando il pollice al cielo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando torna in gara Sofia Goggia alle Olimpiadi? C’è il superG dopo la combinata! Programma, orario, tv

#Milano-Cortina 2026 || Sofia Goggia torna in pista per la combinata femminile.

Questa mattina Sofia Goggia si prepara a tornare in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

