Quando partono Paris e gli altri italiani in superG Olimpiadi Bormio | n di pettorale orari tv

Domani mattina alle 11.30 si svolge il supergigante maschile di Bormio, prima prova di sci alpino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Paris e gli altri atleti italiani stanno preparando le ultime cose prima di scendere in pista. La gara si tiene sul celebre tracciato Stelvio e sarà trasmessa in diretta TV. I pettorali sono stati assegnati e gli atleti sono pronti ad affrontare la discesa.

Tutto pronto per il supergigante maschile di Bormio, in programma mercoledì 11 febbraio alle ore 11.30 e valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Si preannuncia un confronto altamente spettacolare tra i big della specialità sulla mitica pista Stelvio, con gli azzurri che hanno le carta in regola per giocarsi qualcosa di importante. Saranno quattro gli italiani al via della competizione, tra cui i medagliati olimpici di discesa Giovanni Franzoni (argento e poi autore del miglior tempo di manche nella combinata a coppie) e Dominik Paris (bronzo). Il quartetto padrone di casa sarà completato da Mattia Casse, outsider di lusso per il podio, e dal veterano di lungo corso Christof Innerhofer. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it

Venerdì 6 febbraio si svolge a Bormio la terza prova cronometrata della discesa libera maschile per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

A Bormio la seconda prova di discesa maschile si svolge giovedì 5 febbraio alle 11.

Argomenti discussi: Con che n. di pettorale partono Paris, Franzoni e gli azzurri oggi, terza prova discesa Bormio 2026: orari e tv; A che ora parte Franzoni? E Paris? Startlist della discesa maschile; Le notizie di ieri 7 febbraio sulle gare di Milano Cortina: curling, l'Italia rimonta ed è seconda; Lollobrigida d'oro, Franzoni d'argento e Paris di bronzo; Matteoli quinto nel big air; Franzoni e Paris imperiali nella discesa libera: le prime due medaglie dell’Italia sono d’argento e bronzo alle Olimpiadi Milano-Cortina.

Arte e Olimpiadi a Bormio Dal 6 febbraio 2026, l’Hotel San Lorenzo accoglie le opere della scultrice Elena Mutinelli, in un dialogo profondo con i valori dei Giochi Olimpici: forza, etica, energia collettiva. @elenamutinelli.scultrice Dal silenzio della pietra em - facebook.com facebook

Lo spazio europeo celebra l’apertura delle Olimpiadi invernali 2026: Bormio, Livigno, Tesero e gli altri luoghi dei giochi invernali Milano-Cortina sono i protagonisti dell’immagine ripresa dal satellite Sentinel 2 di @CopernicusEU @esa @EU_Commission x.com