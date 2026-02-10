Quando parte Lisa Vittozzi 15 km individuale Olimpiadi 2026 | orario n di pettorale tv

Questa mattina Lisa Vittozzi si prepara a partire nella 15 km femminile di biathlon ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La sua gara è tra le più attese e si sa già l’orario di partenza e il numero di pettorale che indosserà. Gli appassionati si sintonizzano sulle tv per seguire ogni suo movimento e sperano in una buona performance.

Lisa Vittozzi è una delle protagoniste più attese in vista della 15 km femminile di biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La sappadina punta sicuramente ad una medaglia sulle nevi di Anterselva dopo aver trascinato l'Italia al secondo posto grazie ad una straordinaria ultima frazione nella staffetta mista andata in scena domenica scorsa. Vittozzi, vincitrice della Sfera di Cristallo nell'inverno 2023-2024, ha le carte in regola per esaltarsi in questo format di gara potendo fare la differenza con l'efficienza al poligono nel caso in cui dovesse effettuare una prestazione solida nel fondo.

