Quando gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi martedì 10 febbraio | orari programma tv

Oggi, martedì 10 febbraio, gli italiani sono pronti a vivere una giornata intensa alle Olimpiadi. Gli atleti azzurri scenderanno in gara in nove finali, sperando di portare a casa molte medaglie. La gara si svolge tra emozioni e attese, con il paese che guarda con attenzione alle performance dei propri rappresentanti.

Oggi, martedì 10 febbraio, l’Italia si prepara a vivere una giornata di grande intensità sportiva, con gli atleti azzurri impegnati in ben nove finali che metteranno in palio le medaglie. Un programma ricchissimo che attraversa discipline diverse e affascinanti: dalla combinata femminile a squadre di sci alpino alle sprint di sci di fondo, passando per lo slopestyle maschile di sci freestyle, la staffetta mista di short track, l’individuale maschile di biathlon, il doppio misto di curling, il singolo femminile di slittino e la gara a squadre miste di salto con gli sci. Una giornata che promette spettacolo e che potrebbe regalare grandi soddisfazioni al movimento italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dopo un giorno senza medaglie, gli italiani tornano a sperare nei podi.

Gli italiani in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 scendono in pista già oggi.

