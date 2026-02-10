Quando gioca l’Italia i quarti alle Olimpiadi di hockey ghiaccio femminile | orario tv streaming

Quando gioca l’Italia ai quarti di finale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la partita si avvicina e i tifosi sono già in fibrillazione. Le azzurre di hockey su ghiaccio femminile sono riuscite a qualificarsi, dopo aver battuto Francia e Giappone e aver perso contro la Svezia. Oggi, però, la sconfitta contro la Germania le mette in terza posizione nel Girone B. Ora si attende il prossimo impegno, con la speranza di vedere le ragazze italiane in azione sui ghiacci di Milano.

L’ Italia di hockey su ghiaccio femminile si è qualificata ai quarti di finale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: le azzurre, dopo aver battuto la Francia ed il Giappone ed aver perso con la Svezia, quest’oggi sono state sconfitte dalla Germania, avendo così la certezza di essere terze nel Girone B. Avendo chiuso al terzo posto, per le azzurre ora si prospetta un proibitivo quarto di finale con la prima del Girone A, gli Stati Uniti o il Canada. Il match si giocherà venerdì 13 o sabato 14 febbraio, ed in entrambi i giorni i due match previsti sono fissati alle 16.40 ed alle 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia dell’hockey ghiaccio femminile si prepara a scendere sul ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Questa mattina la nazionale italiana femminile di hockey ghiaccio scende in pista ai Giochi di Milano Cortina 2026.

