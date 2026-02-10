Quando gareggia Giada D' Antonio | scocca l' ora della sciatrice napoletana alle Olimpiadi

Questa mattina, Giada D'Antonio si prepara a vivere il suo primo momento importante alle Olimpiadi di Milano Cortina. La giovane sciatrice napoletana, nata nel 2009, scenderà in pista per la combinata a squadre femminile. È la prima volta che una napoletana partecipa a un'edizione dei giochi invernali. L’attesa cresce tra gli spettatori e gli addetti ai lavori, tutti pronti a tifare per lei.

