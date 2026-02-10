Qualità dell' aria a Novara | come è stato il 2025 in città

Novara si trova tra le città italiane più inquinate, secondo il report Mal'Aria 2026 di Legambiente. Nel 2025, i livelli di Pm 2.5 e biossido di azoto sono rimasti elevati. La situazione non migliora e preoccupa chi vive in città. Le autorità sono chiamate a intervenire per ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell'aria.

Novara è tra le città italiane con il maggior numero di sforamenti dei limite per quanto riguarda PM 2.5 e biossido di azoto. I dati del report di Legambiente Novara è tra le città italiane più inquinate per quanto riguarda Pm 2.5 e biossido di azoto. A dirlo è il report Mal'Aria 2026 di Legambiente, che prende in considerazione diversi parametri delle rilevazioni ambientali dell'anno appena concluso per tirare le somme sulla qualità dell'aria nelle città italiane. Per quanto riguarda Novara, se i limiti di polveri sottili PM 10 sembra essere leggermente migliorato, con una medi annuale di 23 microgrammi per metro cubo (µgm³), sono invece alte le concentrazioni per quanto riguarda il micro particolaro PM 2.

