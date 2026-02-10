Qual è la capitale mondiale dei borseggiatori | in classifica due città italiane

Da fanpage.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due città italiane sono tra le più a rischio in Europa. Se state pianificando una vacanza, meglio essere attenti ai luoghi più frequentati, perché qui i borseggi sono all’ordine del giorno. I dati indicano che in alcune zone il pericolo è più alto e i furti di borse e portafogli sono all’ordine della giornata. Ricordate di controllare bene le vostre cose e di evitare di mostrare oggetti di valore in pubblico.

Volete evitare di subire un furto durante una vacanza? Ecco quali sono le città che registrano il maggior numero di borseggi.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Capitale Mondiale Degli Borseggiatori

Qual è la città italiana dove si vive meglio al mondo? Non è Roma. Delusione per il posto basso in classifica (superata anche due città italiane)

Una ricerca ha svelato che la città italiana dove si vive meglio non è Roma.

Qual è la città italiana dove si vive meglio: al primo posto nella classifica mondiale c’è L’Aia

L’Aia si conferma la città italiana in cui si vive meglio, secondo l’indice annuale di Numbeo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Capitale Mondiale Degli Borseggiatori

Argomenti discussi: Come cambia l’assegno sociale nel 2026?; Massimo Labra: La biodiversità è il vero capitale produttivo dell’Italia; Emergenza pini, dai sostituti più compatibili agli spazi adeguati: qual è il futuro degli alberi simbolo di Roma?; Doppia crisi, guerra dei talenti e capitale socio-emotivo: le sfide delle imprese familiari italiane.

Rottamazione quinquies, come funziona e a chi non convieneDal 20 gennaio è possibile formulare le domande all’Agenzia delle entrate riscossione per ridurre i debiti tributari. I consigli dell’esperto ... lecceprima.it

Come la Champions per le città italiane. Il grande impatto di diventare Capitale della culturaUn’analisi realizzata da Pts, tra il 2015 e il 2022, mostra gli effetti su turismo, governance, partecipazione e capacità progettuale dei territori. Dopo ... huffingtonpost.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.