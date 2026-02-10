Pulisic la passione per il football e il pronostico rispettato | Vincerà Seattle

Pulisic ha detto la sua sul Super Bowl e ha preso una posizione chiara. In un’intervista a Dazn, l’attaccante del Milan ha detto che Seattle vincerà la partita. Il giocatore si è anche raccontato un po’, parlando della sua passione per il football e di come, da bambino, tifasse per i New York Jets grazie allo zio. La sua previsione si allinea con il pronostico che aveva fatto qualche giorno fa, quando aveva anticipato il risultato della grande finale.

Definirlo oracolo magari è eccessivo, ma buon intenditore ci sta tutto. “Vinceranno i Seahawks, penso che la loro difesa sia molto forte, mi piace Sam Darnold”. Con qualche ora di anticipo Christian Pulisic, capitano della nazionale Usa di calcio e colonna del Milan, aveva pronosticato la vittoria della squadra di Seattle nell’evento sportivo più atteso dal popolo americano, la notte del Super Bowl. Seahawks che infatti hanno sconfitto 29-13 i New England Patriots a Santa Clara. Nato in Pennsylvania, ma tifoso dei New York Jets grazie allo zio con cui “guardavo le partite ogni domenica davanti a una pizza o a un buffalo chicken dip con chips", come ha lui stesso dichiarato durante la trasmissione di Dazn dedicata al grande evento, Pulisic aveva anticipato il risultato finale e ha raccontato la sua passione per il football americano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

