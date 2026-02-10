Puglia investe sui giovani | 3 milioni per progetti innovativi fino a 10mila euro

La Regione Puglia mette in campo tre milioni di euro per sostenere progetti innovativi dei giovani. Gli investimenti variano fino a 10 mila euro per ogni idea, con l’obiettivo di incentivare iniziative che possano portare novità e crescita nel territorio. La misura punta a stimolare la creatività dei giovani pugliesi e a rafforzare il ruolo del Mezzogiorno nel panorama nazionale.

Giovani pugliesi, una scommessa sul futuro: perché investire nelle idee è cruciale per il Mezzogiorno. La Regione Puglia ha lanciato ufficialmente ‘GO! – Generazione in Orbita’, un’iniziativa ambiziosa volta a sostenere l’imprenditorialità giovanile e la partecipazione attiva alla vita civica e sociale. L’annuncio, giunto il 10 febbraio 2026, ha visto protagonisti il Presidente della Regione, Antonio Decaro, l’assessore alle Politiche Giovanili, Cristian Casili, e la dirigente regionale Antonella Bisceglia, durante una conferenza stampa tenutasi nel palazzo della Presidenza a Bari. L’iniziativa prevede un investimento complessivo di 3 milioni di euro, derivanti dai fondi PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027.🔗 Leggi su Ameve.eu

