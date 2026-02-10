Pucci si schiera con Corona e sfida Mediaset | c’entra l’amicizia finita? con Restelli pezzo grosso della rete?

Andrea Pucci si unisce pubblicamente a Fabrizio Corona nella sua battaglia contro Mediaset. In un video diffuso online, il comico si schiera con l’ex paparazzo, riaccendendo i sospetti sulla fine di un’amicizia con Restelli, uno dei dirigenti della rete. La mossa di Pucci sorprende, considerando il suo passato da volto di Mediaset e il suo recente coinvolgimento nel caso Sanremo. Ora, tutto sembra puntare verso un possibile scontro tra il comico e i vertici di Cologno Monzese.

Circola in rete un video in cui Andrea Pucci — volto storico Mediaset, reduce dal caso Sanremo — si schiera apertamente con Fabrizio Corona nella sua battaglia contro i vertici di Cologno Monzese. Perché il comico ha voltato le spalle all'azienda per cui lavora da trent'anni? Dietro lo strappo potrebbe esserci la fine del legame fraterno con Giorgio Restelli, il potente Direttore delle Risorse Artistiche Mediaset. Un'amicizia che sembrava indissolubile e che oggi pare ridotta al gelo.🔗 Leggi su Fanpage.it

