Pucci non va a Sanremo ma il punto è l’inadeguatezza del pubblico

Questa mattina, si parla ancora di Sanremo, ma non per le canzoni o i cantanti in gara. A far discutere è il pubblico, che sembra dimostrare tutta la sua inadeguatezza. Pucci, invece, ha deciso di non partecipare alla kermesse, ma non è questa la vera questione. La vera domanda riguarda chi assiste e come si comporta il pubblico durante l’evento. Secondo molti, il problema non sta negli artisti, ma nella capacità degli spettatori di seguire e rispettare il palco. La polemica si accende, mentre si aspetta di capire se questa

Io non sono preoccupata per l’inadeguatezza delle classi dirigenti. Io non sono preoccupata per l’inadeguatezza di quelli che stanno sui palcoscenici. E le classi dirigenti sono inadeguatissime, e quelli che stanno sui palcoscenici sono inadeguatissimi. Ma io sono impegnata a preoccuparmi per l’inadeguatezza del pubblico. Come sanno anche quelli che fino a cinque anni fa non l’avevano mai sentita nominare e ora la citano come avessero una seconda casa nel Village perché l’hanno vista su Netflix, nel 2021 Fran Lebowitz disse a Martin Scorsese che il crollo qualitativo del pubblico era colpa dell’Aids: aveva ammazzato i newyorkesi colti, non c’era rimasto più nessuno di esigente, e il risultato è che ora Broadway fa schifo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

