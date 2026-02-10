Andrea Pucci salta anche l’ingaggio di Conad. Dopo aver rinunciato a partecipare a Sanremo, il comico si trova ora senza un’altra occasione di lavoro. Conad ha deciso di disdire l’accordo per un evento aziendale, lasciando Pucci senza incarico. La decisione arriva a pochi giorni dall’annullamento della sua partecipazione al Festival.

Dopo la rinuncia volontaria all’esibizione in programma al Festival di Sanremo, eccone un’altra che invece Andrea Pucci non ha deciso: Conad ha infatti disdetto l’ingaggio del comico per un evento aziendale. Lo ha reso noto lo stesso Pucci su Instagram, con una storia (successivamente cancellata) in cui ha riportato l’email della catena di supermercati con le motivazioni del ritiro dell’ingaggio. Poi il comico milanese in un’altra storia ha ironizzato: «Se va avanti così dovrò andare fuori dai loro store a chiedere l’elemosina ». Una delle storie pubblicate da Andrea Pucci su Instagram. LEGGI ANCHE: Pucci, Sanremo e lo scontro politico che si autogenera. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Pucci, dopo la rinuncia a Sanremo salta anche l’ingaggio per Conad

Approfondimenti su Pucci Conad

Conad ha deciso di interrompere il contratto con Andrea Pucci dopo la sua rinuncia a partecipare al Festival di Sanremo 2026.

Andrea Pucci ha deciso di rinunciare anche all’ingaggio di Conad.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Pucci Conad

Argomenti discussi: Pucci rinuncia a Sanremo dopo le polemiche e Giorgia Meloni interviene. Cosa è successo; Pucci rinuncia a Sanremo: Non odio nessuno. Meloni: Spaventosa deriva illiberale della sinistra; Pioggia di critiche su Andrea Pucci, il comico rinuncia a Sanremo; Andrea Pucci dice addio a Sanremo 2026: Insulti inaccettabili alla mia famiglia.

Sanremo 2026, il caso Andrea Pucci: polemiche e reazioni dopo la rinuncia alla co-conduzioneAndrea Pucci ha fatto un passo indietro, rinunciando a Sanremo 2026. Il comico è stato colpito da commenti negativi e accuse. donnaglamour.it

Pucci lascia Sanremo 2026, pressione politica e nomi in corsa: Conti riorganizza la terza serata, chi potrebbe sostituirloAndrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026 dopo le polemiche: carlo Conti rivede la terza serata mentre circolano i nomi di possibili sostituti tra comici, co-conduttrici e ospiti storici. gay.it

Sanremo, Andrea Pucci resta nella bufera: «Mi hanno revocato un ingaggio. Non faccio più ridere» Dal passo indietro a Sanremo, dopo pesanti critiche e attacchi per essere considerato vicino alla Destra, alla fuga di qualche committente. Tra i tanti la solidari facebook

Conad disdice l’ingaggio di #Pucci dopo la rinuncia a Sanremo: “Se continua così dovrò chiedere l’elemosina" x.com