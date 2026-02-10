Publiacqua disagi per lavori Enel a Montevarchi

Disagi a Montevarchi questa mattina per i lavori di Enel. La società dell’acqua ha comunicato che, a causa della sospensione dell’energia elettrica, alcune zone resteranno senza acqua o avranno problemi di pressione. Il disagio durerà fino a quando i lavori non saranno completati, ma al momento non si conosce ancora il tempo preciso. I cittadini sono invitati a pianificare in anticipo le proprie esigenze idriche.

Arezzo, 10 febbraio 2026 – Publiacqua informa i cittadini del Comune di Montevarchi che, causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica i propri impianti, dalle ore 08.00 di giovedì 12 febbraio, si potranno registrare mancanze d’acqua e basse pressioni in loc. Ricasoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. «Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro creerà loro». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Publiacqua, disagi per lavori Enel a Montevarchi Approfondimenti su Publiacqua Montevarchi Maxi lavori di Publiacqua. Code e caos in via Cassia Sono in corso lavori di Publiacqua tra via della Cooperazione e via Cassia, causando disagi e code nelle ore di punta. Proseguono i lavori di Publiacqua su Lungarno Serristori Proseguono i lavori di Publiacqua per il rinnovo della rete idrica su Lungarno Serristori a Firenze. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Publiacqua Montevarchi Argomenti discussi: Guasto idrico a Villore di Vicchio: autobotte per i residenti; Tramvia, riparte il cantiere in piazza Beccaria: due mesi da recuperare / FOTO; Vicchio, guasto alla rete idrica a Villore. Tecnici al lavoro e autobotte per i cittadini; Cantieri (im)previsti o ponteggi: ecco perché il centro di Firenze è un rompicapo di chiusure. Cantieri Publiacqua, interventi sulla rete elettrica e telefonia: i lavori della settimana a FirenzeDa lunedì 9 febbraio inizia una nuova fase dei lavori di Publiacqua in lungarno Vespucci. Si tratta del rinnovo della rete idrica anche con finanziamenti PNRR. Il progetto consiste nel rinnovo mediant ... 055firenze.it Firenze, sospesa l’erogazione dell’acqua per lavoriLavori sulla rete idrica a Firenze. Publiacqua informa che, causa lavori sulla rete idrica, dalle ore 09.00 di lunedì 9 febbraio, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via dell’Argingrosso (da via G ... 055firenze.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.