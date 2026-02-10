Proton vpn aggiornamento offre maggiore controllo su dove vanno i tuoi dati

Proton VPN ha aggiornato la sua app su Android, offrendo agli utenti un modo più semplice per controllare dove finiscono i propri dati. Ora, è più facile decidere quali server usare e migliorare la propria privacy online. L'aggiornamento punta a rendere l’esperienza più trasparente e sicura, senza complicazioni o passaggi inutili.

Proton VPN introduce una novità significativa per la gestione della privacy su Android, offrendo un controllo più preciso sul percorso dei dati. L'aggiornamento integra l'opzione Escludi località, che permette di impedire l'instradamento verso determinate nazioni o città. exclude locations su proton vpn per android. Con l'aggiornamento, gli utenti possono configurare l'app per evitare determinate località e influire sulle destinazioni dei server, migliorando la protezione della privacy e la gestione dei limiti imposti da giurisdizioni specifiche. La funzione è disponibile all'interno della versione Android dell'app e si propone come soluzione pratica per chi desidera maggiore controllo sui percorsi dei propri dati.

