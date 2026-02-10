Proteste anti Olimpiadi l’assessore leghista | Ai cortei sostituire gli idranti con mitragliatrici

Le parole dell’assessore leghista di Pescina, Guido Verrocchia, hanno scatenato una bufera. Durante un’intervista ha detto che, di fronte alle manifestazioni contro le Olimpiadi, si potrebbe pensare di sostituire gli idranti con mitragliatrici. Le sue dichiarazioni hanno fatto infuriare i cittadini e i politici di ogni colore, arrivando a sollevare un acceso dibattito su come gestire le proteste e il diritto di manifestare. La polemica continua a far parlare, mentre il Comune si divide tra chi condanna e chi difende le affer

Scoppia la polemica politica a Pescina dopo le dichiarazioni di Guido Verrocchia, assessore comunale eletto in quota Lega e titolare della delega al Patrimonio, finite al centro dell’attenzione mediatica per i toni utilizzati nel commentare i recenti cortei di protesta anti-Olimpiadi. Una frase, in particolare, ha acceso il dibattito pubblico e istituzionale, sollevando interrogativi sul linguaggio usato da chi ricopre ruoli di governo locale e sul confine tra sfogo personale e responsabilità politica. L’assessore ha affidato il suo pensiero ai social network, intervenendo sui movimenti di protesta e utilizzando espressioni giudicate da molti come estreme e violente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Proteste anti Olimpiadi, l’assessore leghista: “Ai cortei sostituire gli idranti con mitragliatrici” Approfondimenti su Pescina Proteste Bufera su un assessore di Pescina: “Mitragliatrici al posto degli idranti” La polemica prende piede a Pescina dopo le parole dell’assessore Guido Verrocchia, della Lega. Cortei anti Olimpiadi, Meloni attacca: “Manifestanti sono nemici dell’Italia” La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha nascosto la sua rabbia dopo le proteste di ieri a Milano contro le Olimpiadi. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Pescina Proteste Argomenti discussi: Milano, manifestazione contro le Olimpiadi: 5mila in corteo, fuochi d’artificio e cariche; Olimpiadi, l'altra faccia della medaglia a Milano: occupato il Palasharp e il corteo al Politecnico contro l'Ice; Milano Cortina 2026, non solo medaglie: iniziano le proteste, ecco quando; Scontri al corteo anti-Olimpiadi a Milano. Proteste anti Olimpiadi, l’assessore leghista: Ai cortei sostituire gli idranti con mitragliatriciScoppia la polemica politica a Pescina dopo le dichiarazioni di Guido Verrocchia, assessore comunale eletto in quota Lega e titolare della delega al ... thesocialpost.it Meloni condanna le proteste anti Olimpiadi e lancia un duro monitoMeloni dopo gli scontri di Milano: sicurezza e immagine dell’Italia al centroLe tensioni esplose a Milano durante la manifestazione contro le Olimpia ... assodigitale.it la Repubblica. . Scontri alla manifestazione anti-Olimpiadi a Milano, dove un gruppo di manifestanti, dopo aver lanciato fuochi d’artificio contro la polizia, è stato respinto indietro con una carica dagli agenti. Durante le proteste contro l'organizzazione dei Gioch - facebook.com facebook USA, due giovani accecati dagli agenti durante le proteste anti-ICE: “L’occhio mi è esploso nella testa” x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.