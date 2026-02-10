Questa mattina, lunedì 9 febbraio 2026, si è tenuto un incontro tra le autorità della Liguria e della Corsica. Le due regioni hanno avviato un tavolo di confronto sui progetti condivisi, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione. Al vertice hanno partecipato rappresentanti istituzionali di entrambe le parti, che hanno discusso di iniziative future e di come migliorare le relazioni tra i territori. L’incontro si è concluso con l’impegno di lavorare insieme per sviluppare progetti concreti nei prossimi mesi.

Lunedì 9 febbraio 2026 si è svolto un importante incontro tecnico istituzionale tra la Regione Liguria e la Corsica. Sul tavolo, al quale hanno partecipato rispettivamente l'assessore Marco Scajola e il collega corso Félix Acquaviva oltre ai tecnici dei due enti, i trasporti transfrontalieri e la possibilità di realizzare progettualità comuni tra i due territori in chiave europea. "Abbiamo aperto un dialogo proficuo con la Corsica - spiega l'assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -, che potrebbe avere risvolti positivi dal punto di vista economico, turistico e lavorativo. Parliamo di un primo incontro con al centro la mobilità transfrontaliera che dovrà avere un proseguo tecnico, ma anche politico".🔗 Leggi su Genovatoday.it

Argomenti discussi: Progetti comuni tra Corsica e Liguria, aperto tavolo di confronto; Liguria e Corsica aprono il dialogo sui trasporti transfrontalieri

