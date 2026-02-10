Processo per rapina poliziotto testimone non si presenta in tribunale a Torino | È in servizio a Cortina per le Olimpiadi

Questa mattina a Torino il processo per rapina ha fatto un passo in avanti senza un testimone importante. Un poliziotto chiamato a testimoniare non si è presentato in tribunale. La sua assenza è stata giustificata: è impegnato a Cortina per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La sua presenza era prevista, ma ha preferito rimanere in servizio per gli eventi sportivi. La vicenda riprende senza di lui, mentre si aspetta di capire se ci saranno ripercussioni sul procedimento.

Assente giustificato, motivo: giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. In sintesi, è questa la motivazione per cui un poliziotto torinese oggi, 10 febbraio, non si è presentato al palazzo di giustizia di Torino. Era atteso dal collegio presieduto dalla giudice Immacolata Iadeluca, per testimoniare nel processo di primo grado alla donna rinviata a giudizio per la presunta rapina al tassista Pasquale Di Francesco. Si tratta dell'uomo poi morto ad agosto 2022 in seguito a un successivo episodio violento. Per questi fatti, altre due persone sono già state condannate, dopo le indagini coordinate dalla sostituta procuratrice Alessandra Provazza.

