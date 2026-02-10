Privacy online | cittadini Ue più consapevoli ma col Digital Omnibus si rischia di dire addio alla trasparenza

Mentre la digitalizzazione della vita quotidiana accelera, i cittadini europei sono sempre più attenti alla loro privacy online. Tuttavia, con l’entrata in vigore del Digital Omnibus, si rischia di perdere in trasparenza. La gente si preoccupa di più per i dati che condivide, anche se le regole cambiano in fretta e non sempre sono chiare.

di Nicola Bernardi Mentre la digitalizzazione della vita quotidiana avanza rapidamente, crescono d’altra parte anche la consapevolezza e le preoccupazioni per i rischi legati alla condivisione di informazioni sensibili online. A evidenziarlo sono gli ultimi dati di Eurostat, secondo cui sempre più spesso gli utenti internet dell’Unione Europea adottano misure concrete per proteggere la loro privacy e limitare l’accesso alle proprie informazioni digitali. Nel 2025 più della metà degli utenti europei (56,2%) ha scelto di negare il consenso alle richieste di utilizzare i propri dati per finalità pubblicitarie, e ha anche rifiutato l’accesso della propria posizione geografica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

