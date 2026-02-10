Principe William in Arabia Saudita tappa a Riyadh tra incontri e caffè

Il principe William si trova in Arabia Saudita e prosegue il suo viaggio ufficiale. Dopo aver visitato la regione, è arrivato a Riyadh, dove ha fatto una pausa lungo lo Sports Boulevard. Lì ha incontrato il proprietario di un bar e si è fermato a prendere un caffè, vivendo un momento di colloquio diretto con la gente del posto.

(LaPresse) Prosegue la visita del principe William in Arabia Saudita. Nel secondo giorno del suo viaggio ufficiale di tre giorni nella regione, il principe del Galles ha fatto tappa a Riyadh, dove ha incontrato il proprietario di un bar e si è fermato per un caffè lungo lo Sports Boulevard, una delle aree simbolo della capitale saudita. La visita rientra nel programma di incontri e appuntamenti istituzionali previsti durante il soggiorno del principe nel Paese.

