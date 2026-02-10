Principe William in Arabia Saudita tappa a Riyadh tra incontri e caffè

10 feb 2026

Il principe William si trova in Arabia Saudita e prosegue il suo viaggio ufficiale. Dopo aver visitato la regione, è arrivato a Riyadh, dove ha fatto una pausa lungo lo Sports Boulevard. Lì ha incontrato il proprietario di un bar e si è fermato a prendere un caffè, vivendo un momento di colloquio diretto con la gente del posto.

principe william in arabia saudita tappa a riyadh tra incontri e caff232

© Lapresse.it - Principe William in Arabia Saudita, tappa a Riyadh tra incontri e caffè

Arabia Saudita, l'arrivo del principe William

Il principe William è atterrato lunedì in Arabia Saudita per una visita di tre giorni.

