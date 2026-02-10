Primi interventi con il robot Da Vinci all’ospedale San Giuseppe di Empoli

Questa mattina alle 8, all’ospedale San Giuseppe di Empoli, è iniziata una nuova fase nella chirurgia. Nella sala operatoria numero 6, il robot Da Vinci ha eseguito i primi interventi. È un passo importante per la struttura, che ora punta a migliorare le operazioni e ridurre i tempi di recupero dei pazienti.

EMPOLI – Alle 8 di lunedì 2 febbraio, nella sala operatoria numero 6 dell' ospedale San Giuseppe, è iniziata una nuova fase per l'attività chirurgica della struttura di via Boccaccio. Il robot Da Vinci è stato attivato per la prima volta, entrando ufficialmente nell'attività quotidiana del blocco operatorio. Il primo intervento è stato una prostatectomia radicale, eseguita dal chirurgo urologo Agostino Tuccio. Un momento concreto, fatto di competenze, lavoro di squadra e tecnologia, che ha dato avvio alla chirurgia robotica assistita a Empoli. Il risultato è stato reso possibile anche grazie al contributo fornito dalla Fondazione Cr Firenze, che ha sostenuto l'arrivo del sistema robotico in ospedale.

