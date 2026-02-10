Primavera L’Academy va ko con la Dolomiti
La Primavera della San Marino Academy torna a segnare dopo tre partite a secco, ma questa volta non basta. La squadra non centra un risultato utile e si deve accontentare di una sconfitta contro la Dolomiti. I giovani ragazzi cercano di reagire, ma il risultato non premia gli sforzi.
Tornano a segnare dopo tre gare a secco, ma non a centrare un risultato utile i ragazzi della Primavera della San Marino Academy. Le Dolomiti Bellunesi vincono 3-2, resistendo all’energico tentativo di rimonta dei titani, che dopo aver incassato il 3-0 parziale, provano una coraggiosa risalita: non bastano però i centri di Grandoni (57’) e Frati (89’) per tornare a muovere la classifica. Primavera 3. Girone A (16ª giornata): Torres-Arzignano Valchiampo 3-3, Alcione Milano-Carrarese 3-3, Pergolettese-Mantova 2-1, Virtus Verona-Triestina 0-4, Carpi-Lumezzane (rinviata). E’ rimasta a riposo la Pro Patria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Primavera 4. Tonfo Academy con Novara. La capolista cala il poker
La Primavera 4 della San Marino Academy si confronta con Novara, una delle capolista del girone A.
