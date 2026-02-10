Prima pagina Gazzetta dello Sport | Nkunku esclusivo | ‘Milan ti amo Qui per vincere'

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi apre con un’intervista esclusiva a Nkunku, che si dice felice di essere al Milan e pronto a vincere. L’attaccante francese ha ribadito il suo amore per il club rossonero, parlando di obiettivi e motivazioni. La stampa sportiva si concentra anche sulle ultime notizie di calciomercato e sui cambiamenti in casa Milan.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 10 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Di fianco, si parla di Inter-Juventus, big match della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma sabato sera a 'San Siro'. I protagonisti del momento? Da un lato, Federico Dimarco, che sta vivendo la sua miglior stagione in carriera; dall'altro, Weston McKennie, che si prepara a giocare da 'falso nueve' e tratta il rinnovo del contratto con i bianconeri.

