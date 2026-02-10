Prima categoria | disco rosso per il Tegoleto Dopo 19 gare si ferma la marcia di Bernacchia

La squadra di Tegoleto si ferma dopo 19 partite senza perdere. La serie positiva si interrompe con una sconfitta che mette fine a un lungo periodo di risultati utili. I biancorossi di Bernacchia non riescono a ripetere il loro rendimento e ora devono guardare avanti, pronti a rialzarsi.

Si ferma dopo 19 partite di campionato (senza contare la Coppa toscana dove i biancorossi sono in semifinale) la serie utile del Tegoleto. La squadra di Marco Bernacchia conosce la prima sconfitta stagionale proprio nella 20esima giornata ed ha il sapore della beffa. Contro l’ Ideal Club Incisa il punteggio è di parità alla fine del primo tempo: 1-1 con i gol di Ermini per gli ospiti e Franchi per i locali. Quasi allo scadere Tortoriello capitalizza al meglio un fallo laterale in una delle poche sortite offensive dei valdarnesi e piazza il gol del 2-1. Per il Tegoleto un ko che non muta però la classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo 18 partite senza perdere, il Tegoleto di Marco Bernacchia si avvicina a un record che potrebbe entrare nella storia del calcio dilettantistico aretino.

La Virtus Matera si ferma a sorpresa contro l’Academy Catanzaro.

