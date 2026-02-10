Prezzo gas al metro cubo oggi

Oggi il prezzo del gas al metro cubo rimane stabile, con valori che si mantengono vicino alle recenti quotazioni. Per le famiglie e le imprese, conoscere l’importo esatto è importante per gestire al meglio i consumi e i costi energetici.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un'informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di gas naturale significa poter stimare con maggiore precisione l'importo della bolletta e valutare eventuali opportunità di risparmio, sia nel mercato tutelato che in quello libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 10 Febbraio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (dato relativo a Ottobre 2025, ultimo aggiornamento disponibile).

