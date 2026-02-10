presunti fondi ad hamas i pm fanno ricorso

I pubblici ministeri di Genova, Marco Zocco e Luca Monteverde, hanno presentato ricorso in Cassazione contro due delle tre scarcerazioni decise dal Riesame. I magistrati contestano le decisioni del tribunale e vogliono che le misure cautelari vengano mantenute. La vicenda riguarda un’indagine sui presunti fondi destinati ad Hamas, e ora si attende una decisione definitiva sulla posizione degli indagati.

Giustizia I pm genovesi Marco Zocco e Luca Monteverde hanno depositato ricorso in Cassazione contro due delle tre scarcerazioni disposte dal tribunale del Riesame Giustizia I pm genovesi Marco Zocco e Luca Monteverde hanno depositato ricorso in Cassazione contro due delle tre scarcerazioni disposte dal tribunale del Riesame I pm genovesi Marco Zocco e Luca Monteverde hanno depositato ricorso in Cassazione contro due delle tre scarcerazioni disposte dal tribunale del Riesame nel procedimento per i presunti fondi ad Hamas. La procura ha deciso di ricorerre contro la scarcerazione di Khalil Abu Deiah, considerato fiancheggiatore esterno di Hamas e l’unico tra gli indagati ad aver deciso di parlare con i pm, e contro quella di Rael Al Salahat, scarcerato perché sarebbero emersi errori nelle trascrizioni delle intercettazioni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Raed Al Salahat, palestinese, è stato recentemente scarcerato dopo l’arresto legato a presunti finanziamenti ad Hamas.

Le indagini sulla rete di Hannoun, sospettata di aver inviato fondi ad Hamas, proseguono con l’obiettivo di chiarire le modalità di trasferimento dei denari dai sostenitori italiani a Gaza.

