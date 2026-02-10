Preso a calci pugni e colpito con un’arma da taglio | gli rubano il cellulare e 500 euro

Questa mattina un uomo è stato aggredito da due persone in pieno giorno. Lo hanno preso a calci e pugni, e uno di loro lo ha anche colpito con un’arma da taglio. L’obiettivo era sottrargli il cellulare e 500 euro in contanti. La vittima è riuscita a mettersi in salvo e ha chiamato i soccorsi. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Hanno preso a calci e pugni un passante, colpendolo anche con un’arma da taglio, per rubargli un cellulare e cinquecento euro in contanti. Il fatto è accaduto circa tre mesi fa presso la stazione ferroviaria di Mezzocorona e i protagonisti sono tre uomini, due dei quali sono stati identificati e portati in carcere sotto custodia cautelare. La rapina risale al pomeriggio del 3 novembre 2025. Secondo i primi riscontri la vittima, un uomo la cui identità non è stata resa nota, sarebbe stata aggredita da tre persone riportando contusioni e ferite superficiali al braccio e al collo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mezzolombardo che hanno raccolto la testimonianza dell’uomo e avviato tutti gli accertamenti del caso.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Un agente della Polizia penitenziaria di Ancona è stato aggredito da un detenuto, riportando lesioni che hanno richiesto un ricovero ospedaliero di 21 giorni.

