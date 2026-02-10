La Prefettura di Arezzo ha deciso di sospendere per trenta giorni l’attività di un esercizio pubblico situato nel centro della città. La decisione arriva dopo controlli e verifiche sull’operato del locale, che ha già ricevuto l’ordine di fermarsi temporaneamente. L’attività riguarda un bar-ristorante autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche, e all’organizzazione di eventi pubblici. La sospensione entra in vigore immediatamente e durerà un mese.

Arezzo, 10 febbraio 2026 – E’ stata sospesa per 30 giorni la licenza dell’attività di un esercizio pubblico, ubicato in una zona centrale della città di Arezzo, regolarmente autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, anche alcooliche, congiuntamente all’organizzazione di pubblici spettacoli e intrattenimenti. Il provvedimento di sospensione dell’attività si è reso necessario a seguito di incresciosi eventi turbativi per l’ordine e la sicurezza pubblica che si sono verificati nel lasso di tempo preso in esame e che hanno visto sempre come luogo protagonista il locale in questione. Numerosi sono stati gli interventi da parte delle Forze di Polizia impegnate sul territorio, e ogni volta gli episodi incriminati hanno cagionato il disturbo alla quiete pubblica e messo in evidenza che questi avvenivano solo quando il locale in questione era aperto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prefettura, sospesa per trenta giorni l’attività di un esercizio pubblico

