Poveri illusi noi del M5s pensiamo di venire in Parlamento a lavorare e invece… | l’amaro intervento di Ricciardi in Aula

Ricciardi del M5s si sfoga in Aula, parlando di delusione e frustrazione. Dice che i parlamentari del movimento sperano di lavorare per il Paese, ma trovano spesso poco spazio e poca concretezza. Un intervento che ha attirato l’attenzione tra i colleghi e i presenti, con parole dure e un tono di stanchezza.

"Forse noi del Movimento 5 stelle siamo dei poveri illusi. Pensiamo di venire tutte le settimane in Parlamento per vederlo lavorare sulle cose che servono al Paese. Questa settimana pensavamo di discutere della guerra in Ucraina, delle armi. Invece 14 emendamenti, fiducia e il Parlamento che non produce nulla". Così in Aula Riccardo Ricciardi, capigruppo M5s alla Camera. "Nel frattempo abbiamo crisi industriali, lavoratori pagati 2,50 euro l'ora, manifestazioni di piazza criminalizzate e accuse di essere le nuove BR per chi denuncia la situazione delle politiche abitative o del diritto allo studio.

