Positivo il bilancio del torneo di tennis ha vinto l' ucraino Prihodko | Duemila presenze nell' intera settimana

La prima edizione del torneo di tennis “Start Romagna Cup” si è conclusa con il successo del giovane ucraino Prihodko. Sono state registrate circa duemila presenze durante tutta la settimana di gare, che si sono giocate sul cemento indoor di Cesenatico. Prihodko ha battuto in finale avversari di livello e si è preso il primo trofeo di questa nuova manifestazione, lasciando un’ottima impressione tra gli appassionati.

La prima volta non si scorda mai. Un popolare proverbio che calza a pennello per tante situazioni della “Start Romagna Cup” – 1° Trofeo Città di Cesenatico, nuovo Challenger Atp 50 (cemento indoor, montepremi 56.700 euro) andato in scena dall’1 all’8 febbraio sui campi in cemento indoor del.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Start Romagna Cup Bilancio positivo per la Ludoteca di Fiorano: oltre 6.500 presenze nel 2025 Nel 2025, la Ludoteca comunale “Barone Rosso” di Fiorano Modenese ha registrato un totale di 6. Luci d’Artista, bilancio positivo: presenze in crescita ma servono servizi e programmazione La ventesima edizione di Luci d’Artista registra segnali positivi, con un aumento delle presenze e un miglioramento dell’occupazione nelle strutture ricettive. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Start Romagna Cup Argomenti discussi: Brigate del lavoro, bilancio positivo; ISTITUTO TONIOLO: bilancio positivo delle attività 2025; Turismo a Torino: positivo il bilancio 2025, in aumento occupazione e spesa dei turisti; Hospitality 2026: bilancio positivo per la 50esima edizione. Numeri, contenuti e trend emersi in fiera. Il bilancio del Vaticano torna in positivo, avanzo di 1,6 milioni di euro: i tagli decisi da Francesco, le entrate aumentateDopo anni di deficit, il Vaticano ha chiuso il 2024 con un avanzo di bilancio di 1,6 milioni di euro. Lo rende noto la Segreteria per l’Economia della Santa sede. Il risultato rappresenta un netto ... corriere.it >ANSA-BOX/Milan approva bilancio, terzo anno positivoTerzo bilancio positivo per il Milan: l'assemblea dei soci del club rossonero ha approvato oggi il bilancio consolidato al 30 giugno 2024 con utile di 3 milioni di euro. Abbiamo chiuso per il terzo ... ansa.it Bilancio positivo per Fest’Unità: “Uno spazio politico per tutto il territorio” È tornata dopo oltre dieci anni la Festa de l’Unità provinciale, ospitata all’Area Eventi Settebello di Rimini. A tracciare un bilancio dell’iniziativa è la segretaria provinciale del Partito Demo - facebook.com facebook #Anguria Dolce Passione, ok 2025. Si va verso la monoporzione Bilancio positivo per il consorzio che vede insieme Ortofrutta Castello, Cico Mazzoni e Op Lorenzini. A Berlino gli obiettivi #dolcepassione @FRUITLOGISTICA @gianbasilio @raffaelaqu x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.