Porto vecchio capitale del marketing | 30 anni di b2b con i big del settore

Da triesteprima.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

B2Big Live torna a Trieste con un’edizione speciale. Per la prima volta, l’evento dedicato al marketing B2B si svolge nel Generali Convention Center, il più grande polo congressuale del Nord-Est affacciato sul mare. Oltre 30 anni di storia e grandi nomi del settore si incontrano per discutere di nuove strategie e tendenze. La città si prepara ad accogliere professionisti e aziende, puntando su un evento che promette di portare energia e idee fresche nel mondo del marketing B2B.

B2Big Live torna con un’edizione speciale: per la prima volta l’evento dedicato al marketing B2B si svolgerà a Trieste, nella cornice prestigiosa del Generali Convention Center, il più grande polo congressuale del Nord-Est affacciato sul mare. In programma l’1 e il 2 ottobre 2026, l’ottava.🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

Approfondimenti su Porto vecchio capitale del marketing

Leonardo Maria Del Vecchio entra nel capitale de “il Giornale”: a lui una quota del 30%

Leonardo Maria Del Vecchio acquisisce una quota del 30% de “Il Giornale”, segnando un importante passo nel panorama editoriale italiano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

She agreed to a fake marriage, unaware it was the CEO's plan—he's secretly loved her for ten years!

Video She agreed to a fake marriage, unaware it was the CEO's plan—he's secretly loved her for ten years!

Ultime notizie su Porto vecchio capitale del marketing

Argomenti discussi: Porto vecchio capitale del marketing: 30 anni di b2b con i big del settore; Fra i martiri delle foibe il ricordo e il dolore per la strage dimenticata; Porto vecchio capitale del marketing | 30 anni di b2b con i big del settore; (VIDEO) Crotone tra vela e maschere: la Carnival Race torna in città.

porto vecchio capitale delPronto il programma triennale delle opere pubbliche di TriestePer Porto Vecchio ai 145 milioni pubblici se ne aggiungeranno 100 di capitale privato. Polemiche sui 30 milioni per la prima fase dell'ovovia ... rainews.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.