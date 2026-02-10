Le elezioni comunali di Portici hanno scatenato un vero terremoto tra i candidati. La politica locale, di solito tranquilla, si è infiammata in maniera inaspettata, portando alle accuse e alle tensioni tra i protagonisti. Anche due figure storiche come Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni sono finiti nel mirino delle polemiche, dimostrando come questa campagna elettorale abbia diviso anche le coppie più solide.

Tempo di lettura: 2 minuti Le comunali di Portici sono capaci di far litigare anche la coppia più inossidabile della politica italiana: quella composta da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. I Verdi hanno annunciato l’adesione al tavolo Pd-civiche, alleanza che si pone in continuità totale con l’esperienza amministrativa dell’ex sindaco e neo assessore regionale Vincenzo Cuomo, ispiratore ovviamente della coalizione. Sinistra italiana però, più vicina in questo momento a chi a partire da M5s e Casa Riformista non è convinta da una continuità completa e da un sindaco Pd, verga un comunicato di fuoco: “Leggiamo con stupore”, recita la nota, “che Europa Verde, nel mentre siamo impegnati con convinzione e determinazione a costituire AVS su tutto il territorio nazionale e, quindi, anche in provincia di Napoli, si distacchino da tale prospettiva e si dedicano con fervore alle prossime elezioni amministrative che si terranno nella città di Portici rivendicando e inseguendo il buon lavoro svolto dalla passata Amministrazione cittadina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Portici, la città delle rotture: Avs si spacca alle comunali

Alle prossime elezioni comunali di Portici, Enzo Cuomo intende candidare i propri figli con il Pd e influenzare la scelta del candidato sindaco.

