Polizia municipale nelle scuole Quindicenne tenta la fuga Denunciato per resistenza

La polizia municipale è entrata nelle scuole per i controlli di routine. Durante l’intervento, un quindicenne ha tentato di scappare, ma è stato fermato e denunciato per resistenza. Le pattuglie sono intervenute durante l’orario di ricreazione, nel tentativo di garantire sicurezza a studenti e insegnanti.

Le pattuglie sono arrivate durante l'orario di ricreazione con l'intento di portare a termine uno dei controlli che rientrano nel protocollo nazionale 'Scuole sicure', a tutela degli stessi regazzi e anche dei docenti. Monitoraggi che hanno come obiettivi principale quello di prevenire lo spaccio nei pressi degli istituti scolastici. Ma il controllo di ieri non è risultato per nulla gradito ad un ragazzo di 15 anni che quando ha visto gli agenti avvicinarsi è fuggito. Tentativo durato pochissimo, perché è stato raggiunto e poi sottoposto a controllo: nelle sue tasche è stata trovata una somma consistente di soldi in contanti, ma non sostanze stupefacenti.

