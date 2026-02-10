Politica divisa sugli aiuti a Kiev
La maggioranza di governo si scontra ancora sulla decisione di inviare aiuti all’Ucraina. Mentre alcuni parlamentari spingono per sostenere Kiev, altri chiedono di fermare le forniture. La discussione resta aperta e non si vede ancora una linea chiara.
La politica italiana ancora divisa sulla questione degli aiuti all’Ucraina. Una questione che riguarda anche la maggioranza. Oggi pomeriggio voto di fiducia alla Camera sul nuovo decreto legge. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Politica divisa su Kiev. Meloni a Tokyo
L’Italia conferma il suo sostegno all’Ucraina, approvando in Parlamento una risoluzione che impegna il governo a proseguire l’aiuto militare a Kiev.
Kiev blocca le clausole sugli aiuti: il piano di pace USA rivela il nervo scoperto della leadership ucraina
Argomenti discussi: Maltempo, la politica si divide sugli aiuti per i territori danneggiati; Elezioni Thailandia, verso lunghi negoziati su formazione del governo; Draghi: L’Europa rischia di diventare subordinata, divisa e deindustrializzata. Gli Usa cercano la frammentazione della Ue; Le due anime della sinistra da sempre divisa tra riformisti e massimalisti.
Maltempo, la politica si divide sugli aiuti per i territori danneggiatiL'opposizione all'attacco del ministro della Protezione Civile Nello Musumeci che domani riferirà alla Camera. La maggioranza difende il piano di intervento predisposto per superare l'emergenza ... rainews.it
La Lega si divide sugli aiuti in UcrainaPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it
