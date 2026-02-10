Poker illegale ad Assisi | revocato il sequestro ma il giudice impone il vincolo di uso esclusivo per lo sport

La procura aveva sequestrato un locale dove si giocava illegalmente a poker, ma ora il sequestro è stato revocato. Tuttavia, il giudice ha imposto che il locale possa essere usato solo per attività sportive, mantenendo alta la vigilanza. La decisione non cancella le accuse, e gli investigatori restano preoccupati per un possibile ritorno alle vecchie pratiche.

Un ribaltamento giudiziario che non cancella le pesanti contestazioni e lascia intendere forti preoccupazioni per il rischio di recidiva. Il Tribunale di Perugia ha revocato il sequestro preventivo disposto lo scorso gennaio su una porzione dell'immobile del circolo privato di Santa Maria degli.

