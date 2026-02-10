La Germania ribadisce che il vero problema dell’Europa non è il debito, ma la bassa produttività. Secondo Berlino, aumentare le risorse per gli investimenti, come proposto da Emmanuel Macron con gli eurobond, non risolverà le questioni fondamentali. La polemica si infiamma mentre le difficoltà economiche del continente restano irrisolte.

Poca produttività. E’ questo il problema dell’Europa per la Germania, e non il debito. Una campanella che suona come una bocciatura per l’appello del presidente francese Emmanuel Macron a mettere sul piatto – con la formula eurobond – maggiori risorse per gli investimenti. “Il vero problema oggi in Europa non è la mancanza di debito comune – si apprende da fonti governative tedesche in vista del vertice informale dei leader Ue sulla competitività – ma un grave deficit di produttività che va affrontato con riforme strutturali e il completamento del mercato unico “. La proposta di Marcon – proseguono i tedeschi – rischia di “distogliere l’attenzione dalla questione centrale”, già evidenziata nei rapporti di Mario Draghi ed Enrico Letta, ovvero la necessità di intervenire sulle strutture economiche europee. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Poca produttività, per la Germania il problema dell’Europa non è il debito

Approfondimenti su Germania Produttività

L’uscita del fondo danese Akademiker Pension dalle obbligazioni statunitensi solleva riflessioni sulle implicazioni geopolitiche di questa scelta.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Germania Produttività

Argomenti discussi: L'Italia è povera? Sfatiamo i miti: la verità è che spendiamo 157 miliardi in gioco d'azzardo (e ci sono 80 milioni di sim attive); Migliori Chromebook super veloci, modelli Plus fatti per durare.

Nell’Umbria che invecchia l’unica arma per salvare la crescita economica è la produttivitàA causa della dinamica demografica negativa, l’Umbria rischia, tra il 2023 e il 2035, di perdere il 9,3 per cento del Pil, più della media nazionale. Il fattore demografico potrebbe così diventare un ... umbria24.it

Calo della produttività. Qui si fa poca ricercaIn Umbria c’è un calo di produttività, che si protrae ormai dal 2016. Così Angelo Manzotti, segretario generale Cisl Umbria. La causa prevalente è che si presta poca attenzione alla ricerca e ... lanazione.it

TARI: QUANDO LA “PRODUTTIVITÀ DI RIFIUTI” NON È UN DOGMA La TARI nasce su una presunzione: i locali e le aree “detenuti o occupati” sarebbero, di regola, idonei a produrre rifiuti. Ma una presunzione, per definizione, si può superare: quando il contri - facebook.com facebook