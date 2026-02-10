Il Milan Futuro lavora sodo per tornare in Serie C. La squadra di Oddo cerca di capire come aggirare gli ostacoli dei regolamenti e le difficoltà degli spareggi. La promozione diretta è ormai difficile, ma il club non si arrende e valuta tutte le strade per tornare tra i professionisti. Nel frattempo, anche l’esperienza dell’Ancona serve da esempio, anche se il percorso resta complicato.

La strada "comune" non è semplice, anche perché la classifica parla chiaro: tredici punti separano il Milan Futuro dalla vetta. La seconda squadra rossonera - retrocessa in Serie D l’anno scorso - ha un obiettivo preciso: tornare il prima possibile nel calcio dei pro’. Farlo passando dalla porta principale, però, resta una missione tutt’altro che agevole. La formazione guidata da Oddo è attualmente settima nel girone B, a due punti dall'ultimo posto valido per l’accesso ai playoff di maggio. Insomma, le possibilità sono ridotte e il margine d’errore è minimo. Tra le opzioni sul tavolo c’è anche quella del ripescaggio: una strada non scontata, ma nella quale Milan Futuro potrebbe partire avvantaggiato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Playoff, ripescaggi e il precedente Ancona: come il Milan Futuro si prepara a tornare in C

