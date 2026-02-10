Pizzeria Benvenuti al Sud incendiata a Secondigliano per i 21 sfollati donati cibo coperte e vestiti

I residenti di Secondigliano si sono mobilitati dopo l’incendio alla Pizzeria Benvenuti al Sud. I 21 sfollati hanno ricevuto cibo, coperte e vestiti donati dai napoletani, che si sono riuniti per aiutarli a superare il momento difficile. La gara di solidarietà è durata poche ore, con tante persone che hanno portato quanto potevano per sostenere chi ha perso tutto.

Gara di solidarietà dei napoletani per i 21 sfollati della palazzina di Corso Secondigliano, dopo l'incendio di ieri.

